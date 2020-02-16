السلطات الألمانية تلقي القبض على 12 يمينيا خططوا لأعمال إرهابية

كارلسروه - (د ب أ):

قال متحدث باسم الادعاء العام الألماني في كارلسروه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مساء اليوم السبت، إن جميع اليمينيين المتطرفين الذين ألقي القبض عليهم أمس الجمعة، إثر تفكيك خلية يمينية متطرفة يقبعون الآن في الحبس الاحتياطي.

وأضاف المتحدث أن قضاة التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا أصدروا اليوم السبت أمرًا بالقبض على أربعة من أعضاء الخلية المحتملين وثمانية آخرين يشتبه في مساندتهم لهم.

واستغرقت استجوابات المشتبه بهم اطوال اليوم، ونقل الأشخاص الاثنى عشر إلى مقر المحكمة العليا في كارلسروه.

وسوف يقرر قضاة التحقيق بالمحكمة من يبقى في الحبس الاحتياطي ومن يمكن إطلاق سراحه.

وكان الادعاء العام نفذ عدة مداهمات أمس الجمعة في ستة ولايات ألمانية ضد هذه الخلية.

ويعتقد أن هؤلاء الإرهابيين اليمينيين خططوا لهجمات على ساسة ومتقدمين للجوء ومسلمين من أجل صنع حالة من الفوضى في البلاد وإحداث رجة في النظام الاجتماعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلا أن هذا الهدف لم يوضع في حيز التنفيذ.