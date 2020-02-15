الاتحاد الأوروبي يسعى لحل مشكلة الرسوم الأمريكية على تصدير الطائرات

واشنطن/بروكسل - (د ب أ):

قررت المفوضية الأوروبية اقتراح مزيد من المفاوضات مع الجانب الأمريكي بعد رفع الإدارة الأمريكية قيمة الرسوم الجمركية على الطائرات المستوردة من أوروبا.

وكانت واشنطن أعلنت أمس الجمعة، أن الرسوم المفروضة على شركة إيرباص الأوروبية المنتجة للطائرات سترتفع من 10 % إلى 15% نظرًا للدعم غير القانوني الذي تتلقاه الشركة.

وقال متحدث باسم المفوضية اليوم السبت في بروكسل: "علمنا بقرار الإدارة الأمريكية".

وأضاف المتحدث قائلا: "من وجهة نظرنا لابد أن يتم الآن التركيز على إيجاد حل تفاوضي بشأن النزاع حول بيع الطائرات على أساس المقترحات الأوروبية بشأن الدعم والتعامل في المستقبل مع هذا القطاع".

وكانت واشنطن حصلت من منظمة التجارة العالمية على الحق في رفع الرسوم الجمركية حتى نسبة 100% على البضائع، بقيمة تصل إلى 5ر7 مليار دولار.

وكان قد نقل عن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستطبق رفع نسبة الرسوم الجمركية من 10 إلى 15 % على البضائع بدءا من 18 آذار/ مارس المقبل.

وتتوقع المفوضية الأوروبية قرارا من منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم غير المسموح به المقدم لشركة إنتاج الطائرات الأمريكية بوينج.

ومن المقرر أن يقوم خبير مصالحات بتحديد قيمة الرسوم الأوروبية المسموح بها خلال الأشهر المقبلة، ويتحسب الاتحاد الأوروبي أن تكبده هذه التسويات مليارات اليوروات.