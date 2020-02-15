التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع تحطم الطائرة

وكالات:

أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة التابعة له طراز "تورنيدو"، بعد استهدافها من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، لافتًا إلى احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت "أنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة".

وأضاف البيان "تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث".