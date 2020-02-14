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إصابة متظاهرين جراء اشتباكات مع قوات الأمن الكولومبية في بوجوتا

12:59 م الجمعة 14 فبراير 2020
إصابة متظاهرين جراء اشتباكات مع قوات الأمن الكولومبية في بوجوتا

قوات الأمن الكولومبية في بوجوتا

بوجوتا - أ ش أ

أصيب عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة جراء اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الكولومبية خلال احتجاجات في العاصمة بوجوتا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة أن هذه الاشتباكات اندلعت عقب قيام قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المحتجين على إعلان حركة "جيش التحرير الوطني" المتمردة عزمها القيام بعمل عسكري في الأيام المقبلة مع انعدام أفق المفاوضات مع الحكومة الكولومبية .

ويعد "جيش التحرير الوطني" آخر حركة تمرد ناشطة في كولومبيا في إطار النزاع، الذي استمر أكثر من 50 عاما، وتورطت فيه مجموعات مسلحة مؤيدة للجيش وعصابات متخصصة في تهريب المخدرات ومتمردون ماركسيون.

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بوجوتا مظاهرات اشتباكات الغاز المسيل للدموع

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