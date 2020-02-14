لقاء مُرتقب لوزيري خارجية تركيا وروسيا في ميونخ

القاهرة- (وكالات):

نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر في الخارجية الروسية، أنه يجري التخطيط لعقد لقاء بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأحد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي.

وقال المصدر: "مثل هذا اللقاء قيد الإعداد".

وفي وقت سابق ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لافروف سيرأس الوفد الروسي المشارك في أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ لقضايا السياسة الأمنية، والمقررة بين 14 و16 فبراير الحالي، مضيفة أن عددا كبيرا من الاجتماعات والاتصالات والمحادثات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، يجري التخطيط لعقدها على هامش هذا المؤتمر.

وفي مطلع الشهر الجاري، بحث لافروف وتشاووش أوغلو في مكالمة هاتفية مستجدات الوضع في إدلب، حيث أكد الطرفان ضرورة الالتزام الصارم باتفاق سوتشي الروسي التركي حول سوريا.