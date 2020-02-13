أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

كمبوديا تستقبل السفينة السياحية التي كانت تبحث عن مرسى لها

08:29 ص الخميس 13 فبراير 2020
كمبوديا تستقبل السفينة السياحية التي كانت تبحث عن مرسى لها

كمبوديا تستقبل السفينة السياحية التي كانت تبحث عن

بنوم بنه - (د ب ا):

قال مسؤول اليوم الخميس إن السفينة السياحية ، التي رفضت عدة دول آسيوية رسوها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، سوف ترسو قبالة ساحل كمبوديا، حيث تمت الموافقة على استقبال الركاب بعد خضوعهم للفحوصات الطبية.

وقال لوك كيمشهون مدير ميناء سيهانوكفيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) عن السلطات سوف تجري الفحوصات الطبية على الركاب الذين على متن سفينة" فيستردام" التابعة لشركة هولاند أمريكا لاين، وتشمل قياس درجات الحرارة.

وأضاف أن عملية إنزال الركاب سوف تبدأ اليوم.

وأوضح" نحن في حاجة للتأكد من الحالة الصحية للركاب، إذا اشتبهنا في إصابة أي راكب بأعراض فيروس كورونا، سوف نأخذ عينة من الراكب ونرسلها إلى بنوم بنه لاختبارها".

وعلى الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة مصابة بالفيروس على متن السفينة، إلا أن كل من الفلبين وتايوان وتايلاند واليابان رفضت استقبالها بسبب مخاوف من وجود أي مصابين بالفيروس على متنها.

ويذكر أن السفينة كانت قد غادرت هونج كونج وتايوان في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى متنها 2257 راكبا.

وقال كيمشهون إن المسؤولين يستهدفون لإنزال 600 راكب اليوم و 800 آخرين غدا الجمعة.

كمبوديا سفينة سياحية فيروس كورونا

الخبر التالى:

مقتل وإصابة 14 عراقيا في هجوم بمحافظة ديالي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان