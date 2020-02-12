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ترامب يختار ألدونا ووس لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في كندا

11:30 م الأربعاء 12 فبراير 2020
ترامب يختار ألدونا ووس لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في كندا

دونالد ترامب

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدكتورة ألدونا ووس، لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة في كندا.

وتحتاج الدكتورة ووس - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأربعاء - مصادقة مجلس الشيوخ قبل توليها المنصب، وهي طبيبة متقاعدة من ولاية نورث كارولاينا ومتزوجة من بلوي دي جوي، وهو جامع تبرعات ومتبرع شهير للجمهوريين، وقدم أكثر من 760 ألف دولار تبرعات لمرشحين جمهوريين خلال انتخابات 2018.

وتمت تسمية الدكتورة ووس لشغل المنصب الشاغر بمغادرة كيلي كرافت، والتي تشغل الآن منصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية.

وعين ترامب ووس عام 2017 في لجنة الرئيس للمنح التي يقدمها البيت الأبيض.

وشغلت ألدونا ووس أيضًا منصب سفيرة بلادها لدى إستونيا إبان إدارة الرئيس جورج بوش، ومنصب وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية في نورث كارولاينا.

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دونالد ترامب ألدونا ووس سفيرة الولايات المتحدة في كندا كندا

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