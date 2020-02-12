ترامب: الجيش الأمريكي قد ينظر في تأديب فيندمان

القاهرة (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الجيش قد ينظر في تأديب ألكسندر فيندمان، المساعد السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي أدلى بشهادة في محاكمة الرئيس الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وكان فيندمان وهو كولونيل في الجيش قدم واحدة من أكثر الإفادات إضرارا أثناء تحقيق أجراه مجلس النواب الأمريكي في تعاملات ترامب مع أوكرانيا، وأقيل من منصبه في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقال ترامب "أرسلناه إلى مكان مختلف كثيرا ويمكن للجيش أن يتعامل معه على النحو الذي يريدونه".

وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان يلمح إلى أن فيندام قد يواجه إجراءات تأديبية إن ذلك يرجع للجيش.

وأضاف "بالنظر إلى ما حدث... فمن المؤكد، حسبما اتصور، أنهم سينظرون في ذلك".

وقال فيندمان في إفادته عندما كان أكبر خبير في شؤون أوكرانيا في مجلس الأمن القومي إن طلب ترامب إجراء تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ومنافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020 ونجله هنتر أثناء مكالمة تليفونية في يوليو تموز مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان خطأ.

وقال ترامب عن فيندمان ”من الواضح أنني لم أكن راض عما فعله“.

ومضى يقول ”تحدث قبل أي شيء عن مكالمة غير صحيحة... وكل ما قيل عن المكالمة قيل دون الحصول على تصريح“.