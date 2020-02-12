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روسيا تطلق سراح مريضين بكورونا بعد تعافيهما بشكل كامل

11:10 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
روسيا تطلق سراح مريضين بكورونا بعد تعافيهما بشكل كامل

لقاح مضاد لفيروس كورونا

موسكو- (د ب أ):

أطلقت السلطات الصحية الروسية سراح مريضين فقط في البلاد، تردد إصابتهما بفيروس كورونا الجديد- وهما مواطنان صينيان في سيبيريا- قائلة إنهما تعافيا بشكل كامل.

وأعلن فرع وزارة الصحة في منطقة زابايكالسكي، التي تتاخم الصين، أنه تم إطلاق سراح مريضهم، لكن زوجته وابنته مازالا تحت الملاحظة.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن الرجل الذي بدأ علاجا قبل أسبوعين "بصحة جيدة بشكل كامل ولا يمثل خطرا على الشعب".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إدارة الصحة الإقليمية قولها إن طالبة في منطقة "تيومين" التي تتاخم كازاخستان، تردد أمس أنه تم إطلاق سراحها بعد حوالي أسبوعين من العلاج.

وقال التقرير إن المرأة ستواصل دراساتها في جامعة "تيومين انداستريال".

فيروس كورونا موسكو روسيا

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