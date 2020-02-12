الرئيس الأفغاني: واشنطن أبلغت عن تحقق "تقدم ملحوظ" في المحادثات مع طالبان

كابول - (د ب أ):

أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في المحادثات بين واشنطن وطالبان، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.

جاء ذلك حسبما أعلن غني في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وكتب غني أن بومبيو أبلغه بمقترح من جانب طالبان بـ "خفض كبير ودائم للعنف".

يشار إلى أن خفض العنف بشكل ملحوظ هو من بين مطالب واشنطن ذات الصلة بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان.

ومن المتوقع أن يشمل أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وطالبان جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية والدولية، مقابل أن تضمن طالبان عدم التخطيط لهجمات إرهابية من الأراضي الأفغانية.

كما أنه من شأنه أن يمهد الطريق لمحادثات بين الأفغان.

ولم يعلق ممثلون من الولايات المتحدة وطالبان على الفور بشأن اتفاق محتمل.

وعقد مفاوضو الولايات المتحدة وطالبان عشر جولات على الأقل من المحادثات المباشرة منذ يوليو 2018، معظمها في قطر، حيث تدير طالبان هناك مكتبا سياسيا شبه رسمي.

وفي سبتمبر، اقترب الجانبان من توقيع اتفاق ، إلا أن ترامب ألغى المحادثات بشكل مفاجئ ، مشيرا إلى استمرار العنف من جانب طالبان.

واستؤنفت المحادثات في ديسمبر عقب تبادل للسجناء بين الحكومة الأفغانية وطالبان.