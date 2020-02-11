هزيمة ساحقة لحزب "مودي" في انتخابات العاصمة الهندية

نيودلهي - (د ب ا)

ألحق حزب آم آدامي بالعاصمة الهندية نيودلهي ، والمهتم بتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، هزيمة ساحقة بحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعتبر نتيجة الانتخابات مؤشرا على تدني شعبية مودي وحزبه الهندوسي بهاراتيا جاناتا، الذي تشمل سياسته قانون مواطنة جديد يستثني المسلمين ما أثار عدة أسابيع من الاحتجاجات.

وكشف موقع لجنة الانتخابات مساء اليوم الثلاثاء، فوز حزب آم آدامي ( المواطن العادي) بـ 61 مقعدا من بين الـ 69 مقعدا بمجلس المدينة.

وجاء حزب بهاراتيا جاناتا في المرتبة الثانية، حيث فاز بثمانية مقاعد فقط،

وهي نتيجة أفضل بقليل من نتائج انتخابات 2015، عندما فاز حزب آم آدامي بـ 67 مقعدا وحزب بهاراتيا جاناتا بثلاثة مقاعد.

وأخفق حزب المؤتمر الوطني الهندي في الفوز بأي مقعد.

وقال زعيم الحزب ارفيند كجروال لأنصاره في دلهي " إنه انتصار لمواطني دلهي الذين يعتبرونني ابنهم" مضيفا" هذا الفوز يمثل سياسة جديدة للعمل" ليركز على القضايا المحلية.