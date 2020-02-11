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ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين بارتجاج المخ جراء الهجوم الإيراني لـ109

08:19 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين بارتجاج المخ جراء الهجوم الإيراني لـ109

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية /بنتاجون/، اليوم /الثلاثاء/، عن ارتفاع عدد المصابين بارتجاج المخ من الجنود بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق الشهر الماضي إلى 109 جنود.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن هذا يأتي بعد أن تبين إصابة 45 جنديًا إضافيًا بهذه الارتجاجات إثر الهجوم، لافتة إلى أنه من بين هؤلاء المصابين عاد 76 إلى الخدمة، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن أعمار الجنود أو رتبهم أو وحداتهم العسكرية.

وكان قائد أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميللي، قال إن إصابات الارتجاج في المخ تستغرق بعض الوقت لتأكد ظهورها، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم الرعاية الجيدة للجنود طيلة حياتهم.

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وزارة الدفاع الأمريكية الهجوم الإيراني إيران قاعدة عين الأسد

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