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شكري يتوجه إلى واشنطن في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

11:24 م الإثنين 10 فبراير 2020
شكري يتوجه إلى واشنطن في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

سامح شكري

كتب - محمد صفوت

أعلنت وزارة الخارجية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، عن توجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم، للمشاركة في إجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير الماضي، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي ١٢ و١٣ فبراير الجاري، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

سامح شكري مفاوضات سد النهضة سد النهضة واشنطن

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