جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة

غزة - (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أن الاحتلال الإسرائيلي تعرض اليوم السبت، لصاروخ انطلق من قطاع غزة.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أنه لم تتوافر أية تقارير عن سقوط ضحايا نتيجة لإطلاق هذا الصاروخ الذي زعم المتحدث الإسرائيلي أن فلسطينيين قاموا بإطلاقه.