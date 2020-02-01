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جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة

10:37 م السبت 01 فبراير 2020
جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي

غزة - (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أن الاحتلال الإسرائيلي تعرض اليوم السبت، لصاروخ انطلق من قطاع غزة.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أنه لم تتوافر أية تقارير عن سقوط ضحايا نتيجة لإطلاق هذا الصاروخ الذي زعم المتحدث الإسرائيلي أن فلسطينيين قاموا بإطلاقه.

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قطاع غزة إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

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