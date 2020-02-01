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الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:41 م السبت 01 فبراير 2020
الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم السبت، عن تشخيص حالة جديدة واحدة للإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الإمارات خمس حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم مما يدل على قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض في الدولة ومبدأ الشفافية في الإعلان عن الحالات المسجلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وتطمئن الجمهور بأن الحالات التي سجلت في الدولة لا تستدعي القلق وهي حالات محدودة جدا، خاصة وأن الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.

فيروس كورونا الإمارات ووهان الصينية

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