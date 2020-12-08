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أمطار تساعد في مكافحة حريق مشتعل منذ أسابيع في أستراليا

05:02 ص الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
أمطار تساعد في مكافحة حريق مشتعل منذ أسابيع في أستراليا

حريق أستراليا

سيدني- (د ب أ):

ساعدت الأمطار الليلية رجال الإطفاء الذين يكافحون حريقا استمر لأسابيع في جزيرة فريزر المدرجة في قائمة التراث الأسترالي، وذلك بعد جهود مضنية لإنقاذ بلدة محلية تعرضت لتهديد كبير يوم الاثنين.

وقال رجل الإطفاء المتطوع في خدمة الإطفاء الريفية "راسل بوستل" لهيئة الإذاعة الأسترالية: "لقد كانت فترة مثيرة للغاية، فبين عشية وضحاها، كان لدينا حوالي 5ر2 سنتيمتر من المطر طوال الليل في عاصفة بللت كل شيء".

ويشتعل الحريق في الجزيرة السياحية الشهيرة قبالة ساحل كوينزلاند منذ منتصف أكتوبر، وتسبب في إتلاف أكثر من نصف المتنزه الوطني.

وتسببت موجة الحر الأسبوع الماضي في زيادة نطاق الحريق وشدة النيران.

وتمكن رجال الإطفاء يوم الاثنين من إنقاذ بلدة "هابي فالي" على الجانب الشرقي من الجزيرة بعد أن وصل الحريق على مسافة 700 متر من المنازل.

وذكرت هيئة الإطفاء إنها تمكنت من إبعاد ألسنة اللهب عن البلدة باستخدام 19 طائرة وطائرتي إطفاء كبيرتين لإلقاء المياه على النيران.

وفي حين أن هطول الأمطار الخفيفة قد أدى إلى بعض الراحة ، إلا أنه من غير المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع.

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