استقالة مديرة الاتصالات في البيت الأبيض أليسا فرح من منصبها
وكالات:
أعلن البيت الأبيض، استقالة مديرة الاتصالات أليسا فرح من منصبها، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أعلن عن بعض الاختيارات في الحكومة الجديدة المرتقبة.
وعيّن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فريقا كل أعضائه من النساء لتولي مهمة المكتب الصحفي للبيت /الأبيض في إدارته المرتقبة.
ويقول مكتب الرئيس المنتخب إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها هذه المهمة فريق كل أعضائه سيدات.
وترأس الفريق كيت بيدنغفيلد، التي كانت نائبة لمدير العلاقات العامة في حملة بايدن.
وستتولى جينيفر ساكي منصب السكرتير الصحفي لـ بايدن.
وتعهد بايدن بتشكيل إدارة تعكس التنوع في البلاد. وقال في بيان: "فخور اليوم إذ أعلن أول فريق علاقات عامة للبيت الأبيض كل أعضائه من النساء المؤهلات واللائي يمثلن توجهات متنوعة ستنعكس ولا ريب في عملهن بما يؤكد الالتزام بإعادة بناء هذا البلد على نحو أفضل".
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