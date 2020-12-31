أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 1.2% في 24 ساعة

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0646 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 19.7 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أكبر من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 1%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 2.27مليون إصابة، بزيادة نسبتها 5ر1%، مقارنة بالوقت نفسه أمس الاربعاء .

وشهدت ولاية ماين زيادة بنسبة 5.3% في الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس الاربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 23 ألفا و499 حالة.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 429 شخصا جراء فيروس كورونا.