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ترامب يتوجه إلى واشنطن للاحتفال بالعام الجديد

11:11 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
ترامب يتوجه إلى واشنطن للاحتفال بالعام الجديد

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

غيّر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، جدول أعمالهما وقررا قضاء ليلة رأس العام في واشنطن، بصورة غير متوقعة، والتخلي عن حضور حفل كان مقررا في فلوريدا.

ومن المخطط أن يغادر الاثنان فلوريدا صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، بحسب برنامج يومي محدث نشره البيت الأبيض.

ذلك، فلن يحضر ترامب حفل رأس العام الجديد في منتجع "مار إيه لاجو" المملوك له، والذي قام الضيوف بشراء تذاكر له، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ولم يذكر البيت الأبيض السبب وراء المغادرة المبكرة.

يذكر أن ترامب كان قد رفض الاقرار بفوز خصمه الديمقراطي، جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات، رفعت حملة ترامب عشرات الدعاوى القضائية، التي تم رفض جميعها تقريبا.

دونالد ترامب اشنطن لاحتفال بالعام الجديد

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