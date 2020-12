إثيوبيا: حرب التيجراي شتت العائلات حتى مدير الصحة العالمية لا يعرف مصير شقيقه

كتب- محمد صفوت:

مع اندلاع أزمة إقليم تيجراي، وإعلان الجيش الإثيوبي هجومه على الإقليم الذي تقوده الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، فر عشرات الآلاف من الإقليم إلى السودان المجاور، لتمتلئ مخيمات اللاجئين الإثيوبيين، وتقطع السبل بالسكان القابعين في الإقليم.

الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحرب في الإقليم، قال عنها مدير منظمة الصحة العالمية، ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم جيبريسوس، وهو مواطن من تيجراي الإثيوبية، إن بلاده في ورطة، وأنه يشعر بألم شخصي جراء ما يجري في موطنه.

"لا أعرف شيئًا عن شقيقي"

وفي مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، أعرب جيبريسوس عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأزمة الإنسانية في الإقليم وفي مخيمات اللاجئين بالسودان، مشيرًا إلى أنه لا يعرف شيئا عن شقيقه الأصغر وشقيقه، إذ قطعت الاتصالات ولا يمكنه التواصل معهم.

وقال: "كان عام 2020 صعبًا، ويبدو أن الجائحة لم تكن كافية حيث تعيش بلدي في مأزق بسبب الحرب .. لا يمكنني القلق بشأن شقيقي الأصغر وأقاربي وحدهم لأن الوضع يزداد سوءا".

وكانت الحكومة الإثيوبية، اتهمت تيدروس الذي شغل منصب وزير الصحة في الحكومة الإثيوبية السابقة خلال الفترة من 2005 حتى 2012، في 19 نوفمبر الماضي، بالضغط لصالح جبهة تحرير تيجراي، التي تقاتل القوات الفيدرالية الإثيوبية، وأنه "لم يدخر جهدًا" لدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ومساعدتهم في الحصول على أسلحة.

على الفور نفى مدير منظمة الصحة العالمية، تلك الاتهامات في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "أفادت تقارير بأني منحاز إلى طرف في هذا الوضع، هذا ليس صحيحًا، وأريد أن أقول، أنا مع طرف واحد فقط، هو السلام".

My statement on the situation in #Ethiopia pic.twitter.com/WsFrbMzKj4