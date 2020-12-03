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نتنياهو يستقبل 316 شخصا من يهود الفلاشا قادمين من إثيوبيا

01:28 م الخميس 03 ديسمبر 2020
نتنياهو يستقبل 316 شخصا من يهود الفلاشا قادمين من إثيوبيا

بنيامين نتنياهو

وكالة:

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مطار بن غوريون 316 شخصا من يهود الفلاشا قادمين من إثيوبيا.

وقال نتنياهو في تغريدة على موقع "تويتر": "استقبلت في مطار بن غوريون 316 قادما جديدا إلى إسرائيل هاجروا من إثيوبيا وهم أول مجموعة من أصل ألفي قادم جديد سيصلون إسرائيل قريبا".

وأضاف: "لم أشعر بمثل هذا القدر من الانفعال منذ سنوات طويلة، إزاء هذا المشهد الصهيوني الأصيل، الذي يعبر عن كامل مغزانا".

بنيامين نتنياهو إسرائيل إثيوبيا

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