نتنياهو يستقبل 316 شخصا من يهود الفلاشا قادمين من إثيوبيا
وكالة:
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مطار بن غوريون 316 شخصا من يهود الفلاشا قادمين من إثيوبيا.
وقال نتنياهو في تغريدة على موقع "تويتر": "استقبلت في مطار بن غوريون 316 قادما جديدا إلى إسرائيل هاجروا من إثيوبيا وهم أول مجموعة من أصل ألفي قادم جديد سيصلون إسرائيل قريبا".
وأضاف: "لم أشعر بمثل هذا القدر من الانفعال منذ سنوات طويلة، إزاء هذا المشهد الصهيوني الأصيل، الذي يعبر عن كامل مغزانا".
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