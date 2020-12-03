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سنغافورة تصبح أول دولة في العالم توافق على استخدام لحوم مستزرعة في المختبرات

03:08 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
سنغافورة تصبح أول دولة في العالم توافق على استخدام لحوم مستزرعة في المختبرات

لحوم مستزرعة في المختبرات

سنغافورة/واشنطن - (د ب أ):
منحت سنغافورة شركة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية الموافقة التنظيمية لبيع لحوم دجاج مستزرعة في المختبرات إليها، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية الأربعاء أنه تمت الموافقة على المنتج ، الذي يتم إنتاجه من خلايا الدجاج المستزرعة ، بعد موافقة وكالة الغذاء السنغافورية.

وأفادت الشبكة الأمريكية بأنه في البداية، ستظهر قطع الدجاج المستزرعة لأول مرة في مطعم في سنغافورة، مع خطط لتوسيع نطاقها في المطاعم ومؤسسات البيع بالتجزئة في البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم تسعير المنتج بالتساوي مع الدجاج الفاخر.

وتبرر الجهات القائمة على إنتاج مثل هذا المنتج بالحاجة إلى إنتاج البروتين الحيواني دون الحاجة إلى ذبح أو قتل الحيوان.

لحوم مستزرعة في المختبرات سنغافورة سان فرانسيسكو لحوم دجاج مستزرعة

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