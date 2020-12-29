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اعتقال قس سابق في روسيا بعد 6 أشهر من اقتحامه ديرا للراهبات

02:05 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
اعتقال قس سابق في روسيا بعد 6 أشهر من اقتحامه ديرا للراهبات

اعتقال قس سابق في روسيا

موسكو- (بي بي سي):

ألقت الشرطة في روسيا القبض على قس موقوف عن الخدمة الكنسية بعد مداهمتها لدير مخصص للراهبات كان الأخير قام باقتحامه في يونيو الماضي محاولا الاستيلاء على المبنى.

وحسب التقارير الواردة فإن القس السابق هاجم مقر الدير الواقع ببلدة "سريدنورالسك" بالقرب من مدينة "يكاترينبرج" بعد أن أنزلت به الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عقوبة "الحرمان الكنسي" مانعة إياه من مهامه ومن الوعظ.

ووفقا لمحامية القس، فإن الكنيسة تتهم "الأب سيرجي" بأنه يشجع الأطفال على الانتحار إضافة لمآخذ أخرى مثل إنكاره في وقت سابق وجود وباء كورونا واتهامه السلطات الكنسية بالاشتراك مع من يعرفون بـ "أتباع المسيح الدجال" في إغلاق الكنائس.

يذكر أن " الأب سيرغي" هو شرطي سابق خرج من السجن في أواخر التسعينيات بعدما أمضي عقوبة مدتها 13 عامًا بتهمة جنائية وهي القتل.

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