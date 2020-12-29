الأرجنتين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا باللقاح الروسي "سبوتنيك V"
موسكو - أ ش أ
تبدأ الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا بواسطة اللقاح الروسي (سبوتنيك V)، حيث جرى توزيع اللقاح على جميع مقاطعات البلاد.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الأرجنتين تخطط في البداية لتطعيم الأطباء العاملين في وحدات العناية المركزة، وسيكون ذلك متاحا مباشرة في مكان العمل.
كما بدأت السلطات المحلية الأرجنتينية في المقاطعات التسجيل عبر الإنترنت للراغبين في تلقي اللقاح، حيث عبّر مئات الآلاف من الأشخاص بالفعل عن رغبتهم في التطعيم.
وتتوقع الأرجنتين استلام جرعات إضافية من اللقاح الروسي في شهري يناير وفبراير القادمين بمقدار 5 ملايين و14 مليون جرعة على التوالي من أجل تلقيح جميع الأطباء والأشخاص فوق 60 عاما وأفراد الأمن، وسيكون التطعيم طوعيا.
وجرى تسليم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"، التي تتكون من 300 ألف جرعة إلى الأرجنتين في 24 ديسمبر الجاري.
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