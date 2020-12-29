مناورة عسكرية في غزة بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي
غزة- (بي بي سي):
تستعد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة يفترض أن تنطلق اليوم ولمدة 24 ساعة على أن يتخللها إطلاق صواريخ وقذائف مختلفة تجاه الحرب.
وتضم قائمة الفصائل المنضوية تحت ما يعرف بـ" الغرفة العسكرية المشتركة" حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل اليسار.
وقررت وزارة الداخلية التابعة لحماس اتخاذ جملة من التدابير تزامنا مع المناورة ومنها إغلاق البحر أمام الصيادين والمتنزهين بشكل كامل، إضافة لإغلاق عدد من الشوارع الرئيسة وإخلاء عدد من المقرات الأمنية والشرطية.
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