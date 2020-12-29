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مقتل 3 جنود فرنسيين في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعتهم

12:01 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
مقتل 3 جنود فرنسيين في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعتهم

انفجار عبوة ناسفة

باريس - (أ ش أ):
لقي 3 جنود فرنسيين ضمن القوات الفرنسية الموجودة في مالي، مصرعهم اليوم الاثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعتهم، بمنطقة هومبوري.
وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه أوردته شبكة "فرانس 24" في نسختها باللغة الإنجليزية - على تصميم بلاده مواصلة حربها ضد الإرهاب، كما نقل البيان تحية الرئيس الفرنسي لذكرى هؤلاء الجنود.
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة الجنود القتلى الفرنسيين في مالي إلى 47، منذ تدخل فرنسا عسكريا في مالي في يناير 2013.
وذكرت "فرانس 24" أن القوات الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي والمعروفة باسم "برخان" يبلغ قوامها 5100 جندي، تنتشر على طول منطقة الساحل الإفريقي؛ لمواجهة الجماعات المتطرفة في المنطقة إلى جانب قوات من دول الساحل الإفريقي الخمس (موريتانيا - تشاد - مالي - بوركينافاسو - النيجر).

هذا المحتوى من

انفجار عبوة ناسفة باريس منطقة هومبوري

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