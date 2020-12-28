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حزب الله يستنكر حرق خيم النازحين السوريين شمال لبنان

08:38 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
حزب الله يستنكر حرق خيم النازحين السوريين شمال لبنان

حرق خيم النازحين السوريين شمال لبنان

بيروت - (د ب أ)

استنكر حزب الله اللبناني، في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، مساء اليوم الاثنين، قيام بعض الأشخاص بحرق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين – المنية شمال لبنان، معتبرًا ما حصل جريمة بحق مواطنين سوريين أبرياء.

واستنكر حزب الله في بيانه: "قيام بعض الأشخاص بحرق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين – المنية، ويعتبر ما حصل جريمة بحق مواطنين سوريين أبرياء".

ودعا الحزب: "الجهات المختصة إلى ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم، منعًا لتكرار هذه الحوادث المؤلمة".

وشدد حزب الله على "ضرورة المحافظة على روح التعاون والإخوة القائمة بين الشعب اللبناني والأشقاء السوريين".

كان إشكال بين لبنانيين وعدد من العمال السوريين قد حصل أول أمس السبت في منطقة المنية شمال لبنان، جرح خلاله عدد من الأشخاص، وتم إحراق خيم للنازحين السوريين في المنطقة.

وأوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين- المنية، أمس الأحد مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية الإشكال الذي وقع في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين.

خيم النازحين السوريين لبنان حزب الله بلدة بحنين

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