روسيا تطرد دبلوماسيًا بلغاريًا في إجراء انتقامي

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا طردت دبلوماسيًا بلغاريًا اليوم الاثنين، في إجراء انتقامي عقب قيام بلغاريا مؤخرا بطرد دبلوماسي روسي.

وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع مع السفير البلغاري، إنه تم منح الدبلوماسي البلغاري، وهو الملحق العسكري، مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن بلغاريا طردت ملحقًا عسكريًا روسيًا في وقت سابق من الشهر الحالي، وشجبت هذا القرار البلغاري بوصفه " لا سند له تماما ".

غير أن تقارير اعلامية أفادت بأن الدبلوماسي الروسي متورط في أنشطة تجسس.

وفي الأسبوع الماضي طردت روسيا اثنين من الدبلوماسيين الكولومبيين في سيناريو مشابه بناء على "مبدأ المعاملة بالمثل" بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية في ذاك الوقت.

وذكرت تقارير إعلامية أن كولومبيا قامت مؤخرًا بطرد دبلوماسيين روسيين بناء على اتهامات بالتجسس.