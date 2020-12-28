أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

روسيا تطرد دبلوماسيًا بلغاريًا في إجراء انتقامي

06:57 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
روسيا تطرد دبلوماسيًا بلغاريًا في إجراء انتقامي

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا طردت دبلوماسيًا بلغاريًا اليوم الاثنين، في إجراء انتقامي عقب قيام بلغاريا مؤخرا بطرد دبلوماسي روسي.

وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع مع السفير البلغاري، إنه تم منح الدبلوماسي البلغاري، وهو الملحق العسكري، مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن بلغاريا طردت ملحقًا عسكريًا روسيًا في وقت سابق من الشهر الحالي، وشجبت هذا القرار البلغاري بوصفه " لا سند له تماما ".

غير أن تقارير اعلامية أفادت بأن الدبلوماسي الروسي متورط في أنشطة تجسس.

وفي الأسبوع الماضي طردت روسيا اثنين من الدبلوماسيين الكولومبيين في سيناريو مشابه بناء على "مبدأ المعاملة بالمثل" بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية في ذاك الوقت.

وذكرت تقارير إعلامية أن كولومبيا قامت مؤخرًا بطرد دبلوماسيين روسيين بناء على اتهامات بالتجسس.

وزارة الخارجية الروسية روسيا بلغاريا

الخبر التالى:

بايدن يكلف فريقًا رقميًا للتواصل بين الجمهور والبيت الأبيض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 132541

    عدد المصابين

  • 110015

    عدد المتعافين

  • 7405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. الأهلي 1-0 الاتحاد السكندري.. كهربا يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا