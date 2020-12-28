بلجيكا ولاتفيا تنضمان لدول الاتحاد الأوروبي التي بدأت تطعيمات كورونا

بروكسل - (د ب أ)

انضمت بلجيكا ولاتفيا اليوم الاثنين، إلى القائمة المتزايدة من دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت في تطعيم سكانها باللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.

وفي بلجيكا، أصبح رجل من المقيمين في دار لرعاية المسنين عمره 101 عام أول شخص في منطقة بروكسل يحصل على اللقاح، وتلاه أربعة من زملائه المقيمون في الدار، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلجيكا "بيلجا".

وكان الأطباء والممرضات أول من يحصل على اللقاح في لاتفيا، حيث تلقاه الطاقم الطبي في المستشفى الجامعي في ريجا اليوم الاثنين.

وكتب الطبيب يانيس فيترا على تويتر بعد تلقيه جرعة اللقاح: "لقد أخذ الوباء الكثير منا هذا العام. يصعب تصديق أنه لا يزال بإمكاننا شن هجوم مضاد مستهدف في عام 2020!" .

ووصلت شحنة تضم ما يقرب من 10 آلاف جرعة لقاح إلى لاتفيا يوم امس السبت، ليتم توزيعها في 10 مراكز تطعيم في المستشفيات.

وأعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق التطعيم المشترك من الأحد إلى الثلاثاء، وتم طلب اللقاح لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وكانت ألمانيا والنرويج وبولندا من بين أوائل الدول الأعضاء التي بدأت عمليات التطعيم.

وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك إنه سيقوم بدراسة إمكانية تعديل استراتيجية اللقاحات ، لكنه أضاف أن المجتمع العلمي غير متفق بخصوص ذلك.

وتأثرت عدة دول، بما فيها إسبانيا، بتأخير الشحن من بلجيكا بسبب مشكلات لوجستية. ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن وزير الصحة سلفادور إيلا قوله اليوم الاثنين: "يبدو أنها مشكلة في التحكم في درجة الحرارة".

وبدأت إسبانيا حملة التطعيم أمس الأحد ، وإن كان ذلك أخذ الطابع الرمزي في معظمه بسبب مشكلة تتعلق بتلقي الجرعات. ومبدئيا لم يتم إعطاء سوى 9750جرعة وكانت أول امرأة إسبانية تتلقى اللقاح هي أراسيلي هيدالجو 96 عاما.

ويجب حفظ لقاح فايزر-بيونتك عند 70 درجة مئوية تحت الصفر للتخزين لفترات طويلة. ومن المنتظر أن يصل الآن إلى إسبانيا بحلول غد الثلاثاء.