أوكرانيا لن ترفع الإغلاق التام في يناير رغم انخفاض إصابات كورونا
كييف- (أ ش أ):
قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الاثنين إن الوزارة لا تخطط لإلغاء الإغلاق التام الذي ستفرضه في يناير المقبل رغم انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وأضاف ستيبانوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن أعداد المصابين بكورونا سترتفع عقب عطلة رأس السنة الجديدة، رغم انخفاض حالات الإصابة المؤكدة حاليا.
وأشار إلى أنه ستحدث زيادة تقليدية في أعداد المصابين بالإنفلونزا والالتهابات الفيروسية الحادة للجهاز التنفسي بين شهري يناير وفبراير المقبيلن، موضحا أن المصابين بالإنفلونزا يتعرضون لنفس المضاعفات التي يتعرض لها مصابو كورونا، ولذا يجب التعامل مع هذه الزيادة في أعداد المصابين بالإنفلونزا بدون وضع مزيد من العبء على النظام الطبي.
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