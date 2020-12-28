أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

أوكرانيا لن ترفع الإغلاق التام في يناير رغم انخفاض إصابات كورونا

04:00 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
أوكرانيا لن ترفع الإغلاق التام في يناير رغم انخفاض إصابات كورونا

فيروس كورونا

كييف- (أ ش أ):

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الاثنين إن الوزارة لا تخطط لإلغاء الإغلاق التام الذي ستفرضه في يناير المقبل رغم انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف ستيبانوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن أعداد المصابين بكورونا سترتفع عقب عطلة رأس السنة الجديدة، رغم انخفاض حالات الإصابة المؤكدة حاليا.

وأشار إلى أنه ستحدث زيادة تقليدية في أعداد المصابين بالإنفلونزا والالتهابات الفيروسية الحادة للجهاز التنفسي بين شهري يناير وفبراير المقبيلن، موضحا أن المصابين بالإنفلونزا يتعرضون لنفس المضاعفات التي يتعرض لها مصابو كورونا، ولذا يجب التعامل مع هذه الزيادة في أعداد المصابين بالإنفلونزا بدون وضع مزيد من العبء على النظام الطبي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا أوكرانيا كوفيد 19

الخبر التالى:

مقتل امرأة جراء مداهمة شاحنة لعدة أشخاص شرقي ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 132541

    عدد المصابين

  • 110015

    عدد المتعافين

  • 7405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 0 - 0 سموحة.. الدوري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا