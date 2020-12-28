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رويترز تقول إن مصورا صحفيا يتعاون معها تم اعتقاله في إثيوبيا

01:04 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
رويترز تقول إن مصورا صحفيا يتعاون معها تم اعتقاله في إثيوبيا

اعتقال مصور صحفي

لندن- (بي بي سي):

أفادت وكالة رويترز للأنباء ومقرها بريطانيا بأنه تم اعتقال مصور صحفي مستقل يتعامل مع الوكالة في إثيوبيا دون توجيه تهمة رسميا ضده.

ونقلت الوكالة عن أسرة المصور كوميرا جميشو القول إنه أُبلغ بأنه سيبقى رهن الاحتجاز لفترة أسبوعين من دون معرفة تهمته.

وأدان رئيس تحرير رويترز، ستيفن أدلر، الاحتجاز التعسفي للمصور الذي قال عنه إنه وفريقه نجحوا في تقديم تقارير "عادلة" من إثيوبيا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان توقيف المصور له صلة بأحداث فصول الصراع في إقليم تيغراي والتغطية الإعلامية لتطوراته حيث اتهمت وسائل الإعلام المحلية نظيرتها الأجنبية بتقديم تقارير إخبارية "غير متوازنة" وصورة غير دقيقة لما يجري على الأرض شمالي أثيوبيا.

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