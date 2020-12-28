كوريا الجنوبية تسجل 808 إصابات جديدة بـ "كورونا" وسط قيود أكثر صرامة لمواجهة الفيروس

سول - (أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 57 ألفا و680 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سجل أقل من ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين، ويرجع ذلك أساسا إلى إجراء عدد قليل نسبيا للاختبارات التشخيصية لكوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط قيود أكثر صرامة للفيروس تم تمديدها لأسبوع آخر.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الـ808 حالات جديدة، كان هناك 787 إصابة محلية و21 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 3 إصابات من كل من الهند وبريطانيا والولايات المتحدة وإصابتان من كل من روسيا وباكستان وبولندا وغيرها.

وسجلت كوريا الجنوبية 11 وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 819.ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 295 شخصا حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 39 ألفا و268 شخصا، بزيادة 228 حالة تعاف عن اليوم الذي سبقه.

ومن المقرر أن تتخذ السلطات الصحية قرارها بشأن ما إذا كانت ستنتقل إلى المستوى 3، وهو أعلى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي خماسي المستويات، في 3 يناير المقبل.

وبدلا من تطبيق الإجراءات التي من شأنها توجيه ضربة قوية لملايين التجار الصغار، اتخذت السلطات الصحية قيودا "مستهدفة" للفيروس.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، حظرت منطقة العاصمة وضواحيها تجمع 5 أشخاص أو أكثر. وتواجه المطاعم في العاصمة وضواحيها غرامة إذا سمحت بتجمع أكثر من أربعة أشخاص. وفرضت السلطات أقوى الإجراءات على الإطلاق في جميع أنحاء البلاد منذ الخميس الماضي أيضا.