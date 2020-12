السلطات الأمريكية تغلق طريقًا بسبب شاحنة تصدر رسالة مماثلة لسيارة ناشفيل

وكالات

أغلقت السلطات الأمنية في مقاطعة ويلسون في ولاية تينيسي الأمريكية، مساء الأحد أحد الطرق السريعة، بعد الاشتباه في شاحنة بيضاء تصدر رسالة تحذيرية مماثلة لتلك التي أصدرتها السيارة المستخدمة في تنفيذ انفجار بمنطقة ناشفيل الجمعة الماضية، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

#BREAKING: A box truck that is reportedly played audio similar to what was playing before the Nashville explosion has shut down a highway in Wilson County, Lebanon, Tennessee pic.twitter.com/8DgCf50wfK