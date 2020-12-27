التحالف العربي: تدمير 5 ألغام إيرانية جنوبي البحر الأحمر

صنعاء - (د ب أ)

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تدمير 5 ألغام إيرانية الصنع جنوبي البحر الأحمر.

ونقلت "قناة "الإخبارية السعودية الرسمية، عن التحالف قوله: "تم اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة جنوبي البحر الأحمر". وأفاد التحالف بأن " الألغام المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأردف أن ميليشيا الحوثي ترفع النشاط الإرهابي بزراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

وكان التحالف العربي أعلن الخميس الماضي تدمير أربعة ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر.