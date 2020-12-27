فيروس كورونا: بايدن يحث ترامب على توقيع مشروع قانون الإغاثة الاقتصادية

واشنطن- (بي بي سي):

حذّر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من "عواقب وخيمة" إذا استمر الرئيس دونالد ترامب في تأخير التوقيع على مشروع قانون الإغاثة الاقتصادية الخاص بكوفيد-19 ليصبح قانوناً.

وفي حال لم يتم التوقيع على القانون بحلول نهاية يوم السبت، ستتأثر الإعانات التي يحصل عليها الأشخاص الذين يعانون من البطالة كما سيتأثر قرار حظر أصحاب البيوت من إجبار المستأجرين على الإخلاء.

ووافق الكونجرس على الحزمة التي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار، بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والتسويات.

ويقول ترامب إنه يريد أن يمنح الناس مدفوعات أكبر تعطى لمرة واحدة.

ويتضمن مشروع القانون دفع 600 دولار للأمريكيين الذين يكسبون أقل من 75 ألف دولار في السنة. ويقول ترامب إنه يريد أن يتلقى الأمريكيون ألفي دولار، لكن الجمهوريين في الكونجرس رفضوا الموافقة على التغيير.

ويأتي التخفيف الاقتصادي لفيروس كورونا مع ميزانية اتحادية ملحقة بقيمة 1.4 تريليون دولار، سيبدأ الإغلاق الجزئي للحكومة يوم الثلاثاء ما لم يقر المشرعون مشروع قانون مؤقت قبل ذلك - لكن ذلك لن يشمل مساعدة فيروس كورونا وسيظل على ترامب التوقيع عليه.

وسيتأثر حوالي 14 مليون أمريكي بفقدان مدفوعات إعانات البطالة وشيكات التحفيز الجديدة.

ماذا قال بايدن؟

وفي بيان شديد اللهجة نُشر على الموقع الانتقالي يوم السبت، وصف بايدن رفض ترامب التوقيع على القانون بأنه "تخلّ عن المسؤولية".

وأضاف: "إنه اليوم التالي لعيد الميلاد، ولا تعرف ملايين العائلات ما إذا كانت ستتمكن من تغطية نفقاتها بسبب رفض الرئيس دونالد ترامب التوقيع على مشروع قانون للإغاثة الاقتصادية الذي وافق عليه الكونجرس بأغلبية ساحقة من الحزبين".

وأشاد بالنموذج الذي قدمه أعضاء الكونجرس في التسوية والتوصل إلى اتفاق من الحزبين، مضيفاً: "يجب على الرئيس ترامب الانضمام إليهم، والتأكد من أنّ ملايين الأمريكيين يمكنهم وضع الطعام على الطاولة والحفاظ على سقف فوق رؤوسهم في موسم الأعياد هذا".

ماذا قال ترامب عن مشروع القانون؟

على تويتر، كرر الرئيس اعتراضه على مشروع القانون، قائلاً: "أريد ببساطة أن أعطي شعبنا العظيم 2000 دولار، بدلاً من 600 دولار التافهة الموجودة الآن في مشروع القانون".

وتمت الموافقة على مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا - مع مشروع قانون الميزانية الأكبر - بأغلبية ساحقة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ يوم الاثنين، ولكن بعد يوم واحد من ذلك، أصدر ترامب تهديداً ضمنياً بحق النقض، واصفاً الحزمة بأنها "عار" مليئة بالعناصر "غير الضرورية".

وامتنع ترامب عن الموافقة على المعونات التي يتضمنها مشروع القانون لدول أخرى، متذرعاً بأن هذه الأموال يجب أن تعطى للأمريكيين الذين يعانون.

وأذهل قرار ترامب إعادة الإجراء إلى الكابيتول هيل، المشرعين لأنه ابتعد إلى حد كبير عن المفاوضات بشأن مشروع قانون للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الذي توقف منذ يوليو الماضي.

وكان كبير مستشاريه الاقتصاديين، وزير الخزانة ستيفن منوتشين، قد اقترح دفع 600 دولار في وقت مبكر من هذا الشهر، وتساءل كثيرون عن سبب انتظار الرئيس حتى الآن للاعتراض.