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تركيا تسجل 253 وفاة و15118 إصابة جديدة بكورونا

06:50 م السبت 26 ديسمبر 2020
تركيا تسجل 253 وفاة و15118 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 253 وفاة و15118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و133 ألفا و373، إثر تشخيص 15 ألفا و118 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس بلغت 19 ألفًا و624 شخصًا بعد تسجيل 253 حالة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 23 ألفا و 231 مريضًا، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى مليون و994 ألفًا و34 شخصًا.

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