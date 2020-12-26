الجيش المالي يقتل عشرة إرهابيين وسط البلاد بعد تعرض إحدى وحداته لهجوم

باماكو - (أ ش أ):

أعلن الجيش المالي مقتل عشرة إرهابيين في منطقة موندورو وسط مالي.

وأكد الجيش في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم السبت أنه بعد تعرض قافلة تابعة للقوات المسلحة المالية وسط البلاد بين دينانغورو وموندورو لهجوم إرهابي، تلقت كتيبة من القوات المسلحة المالية دعمًا من القوات الجوية.

وتابع البيان: بفضل الدعم الجوي؛ تمكن الجيش المالي من قتل عشرة إرهابيين. ولم تسجل أية خسائر في صفوف الجيش المالي.