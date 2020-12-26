أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الجيش المالي يقتل عشرة إرهابيين وسط البلاد بعد تعرض إحدى وحداته لهجوم

06:03 م السبت 26 ديسمبر 2020
الجيش المالي يقتل عشرة إرهابيين وسط البلاد بعد تعرض إحدى وحداته لهجوم

الجيش المالي

باماكو - (أ ش أ):
أعلن الجيش المالي مقتل عشرة إرهابيين في منطقة موندورو وسط مالي.
وأكد الجيش في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم السبت أنه بعد تعرض قافلة تابعة للقوات المسلحة المالية وسط البلاد بين دينانغورو وموندورو لهجوم إرهابي، تلقت كتيبة من القوات المسلحة المالية دعمًا من القوات الجوية.
وتابع البيان: بفضل الدعم الجوي؛ تمكن الجيش المالي من قتل عشرة إرهابيين. ولم تسجل أية خسائر في صفوف الجيش المالي.

هذا المحتوى من

الجيش المالي مالي الإرهاب

الخبر التالى:

فلسطين: الاستيطان تضاعف بصورة خطيرة خلال 2020 في مدينة القدس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 130126

    عدد المصابين

  • 108985

    عدد المتعافين

  • 7309

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجّه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع الـ1000 قرية يناير المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا