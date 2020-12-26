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"لحظة مؤثرة".. قبرص تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا

04:57 م السبت 26 ديسمبر 2020
"لحظة مؤثرة".. قبرص تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا

لقاح كورونا

أثينا- (د ب أ):

وصلت أولى جرعات اللقاح المضاد لمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا إلى قبرص، السبت، بحسب ما ذكره تلفزيون "آر آي كي" الرسمي.

وقالت ستيلا كيرياكيدس ، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، وهي قبرصية، عبر تويتر: "هذه لحظة مؤثرة. بعد شهور من العمل الشاق، لقد جاء يوم وصول أول شحنات من لقاحات كوفيد 19".

وكانت كيرياكيدس سافرت إلى قبرص لتلقي جرعات اللقاح. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة رافقت الشاحنة المحملة بجرعات اللقاح من مطار لارناكا إلى مكان تخزينها.

واللقاح من إنتاج "فايزر / بيونتيك".

يشار إلى أن أول من يتلقى اللقاح ستكون ممرضة من مستشفى في شرق الجزيرة بالقرب من باراليمني، وهي منطقة يتردد عليها السائحون ، ورجل في دار للمسنين.

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