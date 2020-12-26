روحاني: لا يمكن الثقة بأمريكا في أي شيء

وكالات:

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده تسعى لحظة بلحظة لإفشال أثر العقوبات الأمريكية، وإنها تعمل لإدخال الأموال إليها وتصدير سلعها، وتحارب من أجل ذلك، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "نحن نسعى لحظة بلحظة لإفشال أثر العقوبات الأمريكية بناء على توصيات المرشد، في كل لحظة ندخل المال إلى الداخل ونصدر السلع، نحن نحارب لأجل ذلك.. الولايات المتحدة تضع العراقيل في طريقنا لشراء اللقاح والأدوية والمواد الغذائية، الخباثة والرذيلة الأمريكية لا تفارقا مساعينا لشراء أي سلعة من الخارج".

وتابع روحاني: "لقد هيأنا المال من مصرف ما لشراء لقاح كورونا، لكنه (المصرف) أبلغنا بضرورة الحصول على موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إنهم يُرهبون شعبنا ومنظمة الصحة العالمية، هيأنا المال من مدخراتنا في دولة ما، وتلك الدولة وافقت وحصلنا على موافقة (OFAC)، لكنهم قالوا إنه ينبغي تحويل المبلغ المالي إلى مصرف أمريكي"، مضيفا "كيف لنا أن نثق بكم أيها الأمريكان؟ أمريكا معروفة بأنها لص، أنتم تترصدون أموالنا كي تسرقوها، كيف يمكننا الثقة باللصوص؟".