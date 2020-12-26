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وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود

11:15 ص السبت 26 ديسمبر 2020
وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود

ارشيفية

وكالات:

أفادت قناة "الميادين" اللبنانية بـ"انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية فجر اليوم، في الجانب المحتل من بلدة العديسة" الحدودية.

وقالت قناة الجديد أن انفجارا وقع فجر اليوم عند الحدود اللبنانية في الجانب المحتل قبالة بلدة العديسة - قضاء مرجعيون، بدورية للعدو الإسرائيلي اجتازت السياج التقني، أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مستوطنة مسكفعام العسكري.

وذكرت أن "الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وقد أدى الى وقوع إصابات في صفوف جنود العدو".

ونقلت "الجديد" عن مراسلها أنه "قد سمع صراخ الجنود قبل ان تصل سيارات إسعاف العدو الى المنطقة، فيما تراجعت الدورية إلى أحد مواقعها العسكرية".

انفجار بدورية إسرائيلية لبنان

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