إصابة فلسطينيين اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية جراء قصف الاحتلال لعدة مواقع بمدينة غزة
رام الله- (أ ش أ):
أصيب فلسطينيان بجروح، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في مدينة غزة، فجر اليوم السبت.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقعاً شرق مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بداخله وفي محيطه، وانقطاع التيار الكهربائي، كما استهدفت غارة أرضا زراعية جنوب شرق مخيم "البريج" وسط قطاع غزة.
وأضافت أن أضرارا مادية لحقت بمستشفى الدرة للأطفال، ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى بعض منازل الفلسطينيين، جراء الغارات العنيفة التي استهدفت موقعاً وأرضا في حي "التفاح" شرق مدينة غزة.
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