أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

باكستان: 2260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

09:23 ص السبت 26 ديسمبر 2020
باكستان: 2260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

فيروس كورونا في باكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

أعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل 63 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى9816 حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2260 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و482حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم السبت.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين 523 ألفا و842 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، منها 36 ألفا و909 خلال الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 420 ألفا و489 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال2357 مريضا في حالة حرجة.

باكستان فيروس كورونا

الخبر التالى:

هولندا: إجمالي إصابات كورونا يصل إلى 755 ألفا و 38 والوفيات 11 ألفا و15

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 128993

    عدد المصابين

  • 108474

    عدد المتعافين

  • 7260

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا