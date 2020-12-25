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النمسا تبدأ الإغلاق الثالث بسبب فيروس كورونا

08:25 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
النمسا تبدأ الإغلاق الثالث بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا

فيينا - (د ب أ):

يبدأ غدا السبت الإغلاق الاقتصادي الثالث في النمسا بسبب تفشي وباء كورونا، ويستمر إغلاق العديد من المتاجر مدة ثلاثة أسابيع.

وفضلا عن ذلك تطبق السلطات قيود الاتصال والخروج حتى منتصف يناير المقبل على أقل تقدير.

وتسعى السلطات الحكومية بهذا الإجراء إلى مزيد من الحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت الحياة العامة أغلقت مؤخرا في منتصف نوفمبر حتى أوائل الشهر الجاري.

انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ ذلك الحين بشكل كبير.

وسجلت الإحصاءات خلال الأيام السبعة الماضية حوالي 160 إصابة بالعدوى لكل 100 ألف نسمة في النمسا.

وعلى العكس من الأوضاع في الأشهر السابقة فإن نسبة الإصابة الجديدة بالعدوى لمدة سبعة أيام هي حاليا أقل من النسبة المسجلة في ألمانيا.

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