التحالف: ارتطام لغم حوثي بسفينة تجارية في البحر الأحمر

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، ارتطام لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر، حسبما أفادت قناة " العربية" على موقعها الإلكتروني.

وأضاف التحالف، في بيان "أن أضرارا طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية".

كما أكد في بيان "ارتفاع النشاط الإرهابي للميليشيات عبر زراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، مشددا "على أن "زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية".

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لطالما عمدت إلى تهديد الملاحة في المنطقة سواء عبر الألغام أو عبر إرسال الزوارق المفخخة.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ولنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.