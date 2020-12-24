الكرملين: القيود الأمريكية الجديدة قد تعقد تنفيذ "السيل الشمالي-2"

موسكو - أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن القيود الأمريكية الجديدة على "السيل الشمالي-2" قد تعقد تنفيذه.

وأضاف بي سكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، -تعليقا على مسألة عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على مشروع "السيل الشمالي-2"-، أن روسيا وشركائها يعتزمون إكمال المشروع، الذي يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق، مشيراً إلى أن أوروبا أيضا مهتمة بانتهاء المشروع.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا،وتم تنفيذ القسم الأعظم من المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بالعقوبات ، في الوقت الذي تخطط فيه الولايات المتحدة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن مشروع "السيل الشمالي-2" قارب على الانتهاء، إذ بقي 160 كم يتوجب مدها من الأنبوبين، معربا على ثقته بأن المشروع سيكتمل.