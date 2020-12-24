إردوغان يزور إندونيسيا العام المقبل

جاكرتا- (د ب أ):

تعد إندونيسيا وتركيا خطة الآن لزيارة رسمية يجريها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لجاكرتا العام المقبل، بعد أن فقد الجانبان فرصة للاحتفال بحدث مهم هذا العام، حسبما أفادت صحيفة "جاكرتا بوست"، الخميس.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو زار أنقرة في عام 2017، وكان من المقرر أن يزور إردوغان إندونيسيا في النصف الثاني من عام 2020 للاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية، لكن وباء كورونا حال دون ذلك .

وذكرت جاكرتا بوست أن وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي أجرت مباحثات بشأن الزيارة مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو في جاكرتا أمس الأول الثلاثاء، عندما وقعا أيضا اتفاقا خاصا بتدريب الدبلوماسيين .

وقالت ريتنو إن البلدين يتطلعان إلى تشكيل "مجلس استراتيجي رفيع المستوى" كمنتدى لزعمائهما لمناقشة القضايا الاستراتيجية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف بانتظام.

كما أعرب الوزيران عن أملهما في استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وتركيا العام المقبل، وفقا لما كلف به رئيسا البلدين.