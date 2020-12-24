متحدث: رئاسة الاتحاد الأوروبي لم تعقد اجتماعًا لسفراء التكتل
بروكسل - (د ب أ)
قال المتحدث باسم رئاسة المجلس الأوروبي سيباستيان فيشر، في تغريدة على موقع تويتر: "يتعين على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، ونحن لم نفعل ذلك بعد".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن توني كونيلي من رايو وتلفزيون ايرلندا قوله، في وقت سابق إنه تقرر عقد اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح الخميس لإطلاعهم على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق توصل مفاوضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الخطوط العريضة لاتفاق تجارة تاريخي.
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