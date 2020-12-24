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رسالة تطالب موظفي البيت الأبيض بتجاهل أخرى دعتهم لمغادرة مكاتبهم

12:32 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
رسالة تطالب موظفي البيت الأبيض بتجاهل أخرى دعتهم لمغادرة مكاتبهم

البيت الأبيض

وكالات

تلقى موظفو البيت الأبيض، رسالة جديدة مساء الأربعاء عبر البريد الإلكتروني، تطالبهم بتجاهل الرسالة الأولى التي دعتهم إلى مغادرة مكاتبهم اعتبارًا من ٤ يناير المقبل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقالت الشبكة الإخبارية، إن الرسالة الجديدة وردت فيها عبارات مثل: "يرجى تجاهل الرسالة أدناه"، إضافة إلى "ستتم مشاركة المعلومات المحدثة في الأيام القادمة".

وتم إرسال البريد الإلكتروني من المكتب التنفيذي الذي يدير الجناح الغربي إلى الموظفين ليلة الثلاثاء وتم سحبه الأربعاء بعد تسريبه إلى وسائل الإعلام.

وكانت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، ذكرت مساء الأربعاء، أن موظفو إدارة ترامب في البيت الأبيض، تلقوا رسالة بريد إلكتروني من المكتب التنفيذي للرئيس مساء أمس الثلاثاء، تطالبهم بالبدء في مغادرة مكاتبهم اعتبارًا من 4 يناير المقبل.

وكتب مراسل شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، ويجا جيانج، عبر صفحته بموقع تويتر، اليوم، أن البريد الإلكتورني الذي طالبهم بمغادرة مكاتبهم يتضمن قائمة بالأشياء التي يجب فعلا قبل المغادرة منها "تنظيف الثلاجة، إعادة الهدايا الرئاسية إلى الغرفة رقم 1، وأخذ الأغراض الشخصية للمنزل".

موظفو البيت الأبيض دونالد ترامب

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