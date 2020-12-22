إسرائيل ربما تواجه رابع انتخابات لها خلال عامين

تل أبيب - (د ب أ):

ربما تكون إسرائيل على موعد مع رابع انتخابات خلال عامين بعد فشل الائتلاف الحاكم في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الأخيرة بشأن الميزانية التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ويتعين على الحكومة الائتلافية لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب أزرق أبيض بزعامة وزير الدفاع بيني جانتس الاتفاق على ميزانية بحلول منتصف ليل الثلاثاء (2200 بتوقيت جرينتش)، وإلا فسيتم حل البرلمان تلقائيا.

وصوت 49 نائبا من أصل 120 ضد مشروع قانون لتأجيل الموعد النهائي لاتفاق الميزانية لمدة أسبوع، بينما صوت 47 لصالحه وامتنع الباقون عن التصويت أو تغيبوا.

وبدون التوصل لاتفاق، ستجرى انتخابات جديدة في 23 مارس.

وواجه التحالف بين المتنافسين السابقين، نتنياهو وجانتس، مشكلات منذ البداية، لكن التوترات زادت حدتها مؤخرا.

وينص اتفاق الائتلاف على أنه يجب على الحكومة أن تقر ميزانية لمدة عامين لعامي 2020 و 2021. ومع ذلك ، يتراجع نتنياهو عن ذلك ويدافع عن ميزانية للعام الحالي فقط ، مستشهدا بأزمة فيروس كورونا كسبب لذلك.