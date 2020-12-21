وكالة الأدوية الأوروبية ترجح فعالية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا الجديدة
بروكسل - (د ب أ)
ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية، أنه من المرجح أن يكون اللقاح الذي طورته فايزر وبيونتيك فعال أيضا ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تسببت في تعليق عشرات الدول رحلاتها من وإلى بريطانيا.
وقال ماركو كافاليري، رئيس هيئة التهديدات الصحية البيولوجية واستراتيجيات اللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية: "من المرجح للغاية أن اللقاح سوف يحمي أيضا ضد النوع الجديد".
وفي معرض الإقرار بأن الوكالة ليس لديها دليل بعد فيما يتعلق بالسلالة الجديدة، ولد اللقاح أجساما مضادة تقوم بمحايدة أنواع مختلفة مع التحور.
وأضاف: "بالنسبة للوقت الحالي، لسنا قلقين للغاية".
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